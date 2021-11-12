Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başlıyor. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer almakta. FOX TV'de ekranlara gelen En Hamarat Benim'de bugün final heyecanı yaşandı. En Hamarat Benim yarışmasında beş yarışmacı önce temizliklerini yapıp sonra mutfakta hünerleri sergiledi ve en yüksek puanı almak için kıyasıya yarıştı. Peki, En Hamarat Benim kim birinci oldu 12 Kasım 2021? En Hamarat Benim bugün kim kazandı, son bölüm puan durumu nasıl oldu? İşte detaylar haberimizde...

EN HAMARAT BENİM 12 KASIM 2021 BİRİNCİSİ KİM?

En Hamarat Benim haftanın kazananı ve 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi Gülcihan hanım oldu. Haftanın veda eden ise Figen hanım, Hayriye hanım ve Hatice hanım oldu.

EN HAMARAT BENİM 12 KASIM 2021 PERŞEMBE PUANLARI

Figen hanım 4 puan verdi.

Emine hanım 2 puan verdi.

Hatice 5 puan verdi.

Hayriye hanım 4 puan verdi.

Günün yarışmacısı Gülcihan toplamda 15puan aldı.

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