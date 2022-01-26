En Hamarat Benim, hafta içi her gün FOX'ta yayınlanan bir televizyon programıdır. Yarışmacılar 5 kişiden oluşmaktadır ve Pazartesi'den başlayıp sırayla Cuma gününe kadar yarışırlar. En Hamarat Benim dış ses kimdir? En Hamarat Benim programındaki Dış Ses kimdir, gerçek adı nedir? En Hamarat Benim dışarıdaki ses kimdir?

EN HAMARAT BENİM NE ZAMAN?

En Hamarat Benim, hafta içi her gün FOX'ta yayınlanan bir televizyon programıdır. Yarışmacılar 5 kişiden oluşmaktadır ve Pazartesi'den başlayıp sırayla Cuma gününe kadar yarışırlar. Yarışmacılar ilk olarak o günkü yarışmacının evinde kahve içerler ve sonrasında evinin temiz olup olmadığını detaylı bir şekilde köşe bucak incelerler. Daha sonrasında kirli bulunan yerler Kadir ve o gün yarışan yarışmacı ile temizlenir. Sonunda o gün yarışan yarışmacının hazırladığı menüde ki yemeklerin tadına bakıp tada göre 5 üzerinden puan verirler. Yarışma 27 Aralık 2021 tarihinden itibaren çay saati formatından çıkıp akşam yemeği formatına geçmiştir.Ayrıca yarışmacılar eskiden temizliğe puan verip 10 üzerinden puan veriyorlardı, ancak temizliğe puan verme olayı 18 Ekim 2021 tarihinden itibaren kaldırılmıştır ve temizliğe sadece Kadir puan verebilmektedir.

EN HAMARAT BENİM DIŞ SESİ KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

En Hamarat Benim programındaki dış sesin kim olduğu bilinmiyor. Fakat izleyiciler tarafından yapılan tahminlere göre dış sesin 'Sinan Çiçek' olduğu düşünülüyor. Ama ses tonuna bakıldığında dış sesin farklı bir isim olduğunu söylemek mümkündür. Bazı izleyiciler dış sesin usta seslendirme sanatçısı 'Aydoğan Temel' olduğunu düşünmektedir. Henüz resmi olarak dış ses kimdir belli değil.

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