En Güzel Yoğurt İçin Yarıştılar

SİLİVRİ'DE bu yıl 57'ncisi düzenlenen Yoğurt Festivali'nin gelenekselleşen Yoğurt Mayalama Yarışması birbirinden hünerli elleri bir araya getirdi. Ev yapımı yoğurduyla yarışmaya katılan 60 yaşındaki Şaziment Çevik birinci oldu.

'Yoğurduna Renk Kat' sloganıyla düzenlenen 57. Silivri Yoğurt Festivali renkli yarışmalarla devam ediyor. Silivri yoğurdunu tanıtma ve ilçede ekonomik ve sosyal canlılık oluşturmak amacıyla düzenlenen festivalin gelenekselleşen Yoğurt Mayalama Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 22 katılımcı en güzel Silivri yoğurdu için kıyasıya yarıştı. Yarışmanın jüri üyeliğini Silivri Kent Konseyi Üyesi Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Sarı Ev Yemekleri'nden Zerrin Otman, İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Haydar Şahin, Şef Şefika Günyel, Beykent Üniversitesi Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Selma Keçeci yaptı. 22 yoğurdu tek tek tadan jüri üyeleri yoğurtların sunumunu da değerlendirdi. Yarışmanın üçüncüsü Irmak Tezeller, ikincisi Mehtap Efe, birincisi ise Şaziment Çevik oldu. Birinciye 1000, ikinciye 750, üçüncüye ise 500 TL'lik hediye çeki takdim edildi.

"GÜNDE BİR KASE YOĞURT"

Yoğurdun vitamin ve mineraller açısından son derece besleyici olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Yoğurdun inanılmaz bir özelliği var. 1 porsiyon yani 1 kase kadar tükettiğinizde günlük protein, karbonhidrat ve yağ tüketimi açısından inanılmaz dengeli beslenmiş oluyorsunuz. Mide bağırsak sisteminizi kontrol altına alıyorsunuz. Mesela bir hastalığınız söz konusu ise bunu kontrol edebiliyorsunuz. Sindirim sisteminize faydasının yanı sıra kan dolaşımını da rahatlatıyor. İskelet sisteminizi güçlendiriyor ve güneş ışınlarıyla birlikte tükettiğiniz andan itibaren ciddi anlamda kalsiyum emilimi sağlıyorsunuz" dedi.

"MAYALAMADA ISIYA DİKKAT"

Yoğurdun mayalanma süresi, şekli, rengi konusunda önemli tavsiyelerde bulunan Özyaral, "Öz maya çok önemli siz mayanıza nohutla başlayıp bunu yoğurtla devam ettirebilirsiniz. Yoğurdunuzun hangi sütün içinde mayalanacağı da çok önemli. Manda sütünden farklı, koyun sütünden ise daha farklı bir yoğurt elde edersiniz. Mesela yarışmacılardan biri iki farklı sütü kıvamında karıştırmış ve güzel bir sonuç ortaya çıkmış. İnek sütünde alerjik reaksiyonlar oluşabiliyor. Manda ve keçi sütünde ise böyle bir problem yaşanmıyor. Yoğurdu mayalarken ısısına dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun 18 ile 22 derece yani oda ısısı olması gerekiyor. Yoğurt yaptığınız kabın kundaklanması da önemli bir püf nokta. Toprak kapta ısının kontrolü çok daha kolay olur" diye konuştu.

"YOĞURDUMU ÜSTÜ AÇIK ŞEKİLDE MAYALIYORUM"

Yarışmayı ikincilikle bitiren Mehtap Efe, çocuğu olduktan sonra evde yoğurt yapmaya başladığını söyledi. Efe, "Yoğurt mayalamayı kayınvalidemden öğrendim. Yoğurdumun üstünü mayalanma süresince açık bırakıyorum ve mayamı çok az kullanıyorum. Bu durum ekşi olmamasını sağlıyor" dedi.

"ISI VE MAYANIN KALİTESİ ÖNEMLİ"

Yarışmada birinci olan Şaziment Çevik ise çocukluğundan bu yana yoğurdunu mayaladığını belirterek kaliteli bir ev yoğurdunun püf noktalarını şu sözlerle paylaştı:

"Yoğurdun ısısı ve mayasına dikkat etmek gerekiyor. Ben yoğurdumu manda sütüyle mayaladım. Sütün çok fazla sıcak olmaması gerekiyor. Mayayı da süte ölçülü şekilde kullanırsanız kıvamında bir yoğurt elde edersiniz. Bakkalda satılan yoğurdun mayası değil saf yoğurt mayası ile yoğurtlarını yapmalılar."

(-GÖRÜNTÜ) - İstanbul