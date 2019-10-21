En güzel sonbahar fotoğrafları

21.10.2019 11:15

Bursa ve çevre illerde doğa yürüyüşleri yapan Timsahlar Trekking Grubu'nun son durağı Kütahya'nın Domaniç ilçesi oldu.



Hafta sonu tatilini değerlendirmek için sabahın erken saatlerinde Bursa'dan yola çıkan 9 kişilik ekip, Domaniç Orman Müdürlüğü'nden itibaren 20 kilometre yürüdü. 1850 metre yükseklikteki Darı Tepe'de bulunan yangın gözetleme kulesine çıkan ekip, sonbaharın eşsiz güzelliğini keşfederken, tabiatın bütün renklerini görme fırsatı buldu. Timsahlar Trekking Grubu üyesi Hasan Salihoğlu o anları fotoğraflamayı ihmal etmezken, Salihoğlu'nun objektifinden birbirinden güzel tabiat fotoğrafları çıktı. - BURSA

Kaynak: İHA