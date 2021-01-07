En güzel resimli cuma mesajları! Anlamlı cuma mesajları, 8 Ocak 2020 cuma mesajları

Hayırlı cumalar! İslam aleminin en güzel ve en anlamlı günü geldi. Bu cuma gününde sevdiklerinizin mübarek cuma gününü kutlamak, hayırlı ve bereketli cumalar, haftalar dilemek için aşağıdaki cuma mesajları arasından beğendiklerinizi paylaşabilirsiniz. Resimli cuma mesajları sayesinde sosyal medyadan sevdiklerinize hayırlı cumalar dileyebilirsiniz!

Müslümanlar için haftanın en anlamlı, en kutlu günü cuma geldi. Bugünün herkese hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz. Siz de sevdiklerinize iyi dileklerinizi iletmek, onları mutlu etmek ve mübarek cuma günlerini kutlamak isterseniz aşağıdaki güzel cuma mesajları sizlere rehber olacaktır. Bu mesajları SMS ile Whatsapp ile sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Sizler için derlediğimiz resimli cuma mesajları hem şık hem de anlamlı cuma mesajlarıdır. Sevdiklerinizle ayrıca Facebook cuma mesajları ve Instagram cuma mesajları paylaşabilir, tüm çevrenizin mübarek cuma gününü topluca kutlayabilirsiniz. Hayırlı Cumalar!

8 OCAK CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar.

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

EN GÜZEL MANALI CUMA MESAJLARI

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi 9)

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. Hayırlı Cumalar!

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle. Hayırlı Cumalar!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.