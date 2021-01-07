En güzel Ramazan ayı duaları! İftar, sahur duaları! Ramazan'da okunacak dualar!

Bu yıl 13 Nisan 2021 tarihinde oruçlar tutulmaya başlanacak. Müslüman alemi için Ramazan ayı, ibadetin, duaların öneminin yüksek olduğu aydır. En güzel Ramazan ayı duaları! İftar, sahur duaları! Ramazan'da okunacak dualar!

Mübarek Ramazan ayı boyunca aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. En güzel Ramazan ayı duaları! İftar, sahur duaları! Ramazan'da okunacak dualar!

RAMAZAN AYINDA NASIL DUA EDİLMELİ?

Peygamberimiz her halinde ve hareketinde duâ eder, bizim de duâ etmemizi isterdi. Çünkü duâ, onu Rabbine yakınlaştıran bir araçtı. Ramazan ayı girince Peygamberimiz dualarını daha da arttırırdı. "Oruçlunun iftar vaktindeki duâsı reddedilmez" müjdesini verirdi.

RAMAZAN'DA OKUNACAK DUALAR

Bismillahirrahmanirrahim""Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)'ın adıyla;"Allahummec'al siyami fihi siyam'es-saimin ve giyami fihi giyam'el-gaimin ve nebbihni an nevmet'il-ğafilin ve heb li curmi fihi ya ilah'el-alemin ve'fu anni ya afiyen an'il-mucrimin"Anlamı; Allah'ım! bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanları orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl, bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır, suçumu bu günde bağışla, ey alemlerin ilahı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!

EN GÜZEL RAMAZAN AYI DUALARI

Okunuşu: Bismillahi ve alâ bereketillahi

Manası: Allah'ın adıyla (başlarım) ve üzerine Allah'ın bereketi (olsun).

Yemekten Sonra

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Manası: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

Yemek Davetinden Sonra

Okunuşu: Allâhümme bârik lehüm fîhâ mâ razaktehüm.

Manası: Ey Allah'ım! Onların rızkını bereketlendir.

İFTAR, SAHUR DUALARI

İftar duası:

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"