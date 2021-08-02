En güzel modifiye araçlar görücüye çıktı

Yunusemre Belediyesi, Ortaköy Mesire Alanı'nda modifiye tutkunlarını ağırladı.

Yunusemre Belediyesi, Ortaköy Mesire Alanı'nda modifiye tutkunlarını ağırladı. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Cadde Manisa Tuning Fest 2021'de otomobil tutkunları araçlarını görücüye çıkardı.

Yunusemre Belediyesi, Cadde Manisa Modifiye Araçlar Derneği işbirliği ile Ortaköy Mesire Alanı modifiye araç tutkunlarını konuk etti. 7'den 70'e modifiye tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği 2. Cadde Manisa Tuning Fest 2021'de yaklaşık bin 500 otomobil Avrupa Güzellik, Ticari Güzellik, Tofaş Güzellik ve Desibel kategorilerinde yarıştı. Alana girişin ücretsiz olduğu organizasyona katılım yoğun oldu.

Festivale Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Cadde Manisa Modifiye Araçlar Derneği Başkanı Sefa Giray, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Düzenlenen etkinlik ile gençleri buluşturmaktan mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Çerçi, organizasyona duyulan ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Başkan Çerçi, "Bu yıl etkinliğimizin 2'ncisini düzenledik. Emeği geçenleri kutluyorum. Gençler inşallah güzel bir şekilde zaman geçirdiler. Orman yangınlarına dikkat etmeliyiz. Ekiplerimiz de bu konuda teyakkuz halinde. Bu güzel etkinlikten dolayı herkesi tekrar Tebrik ediyorum" dedi.

Katılımcılar festivali çok beğendi

Ortaköy Mesire Alanında bu yıl 2'ncisi düzenlenen Cadde Manisa Tuning Fest etkinliğine katılarak keyifli bir zaman geçiren vatandaşlar Başkan Çerçi ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Etkinliğin katılımcılarından Bayram Duran, "Çok güzel bir organizasyon. Araçlar ortam harika. Gençlere böyle bir imkan verdikleri için Yunusemre belediyesine ve belediye başkanına teşekkür ederim" derken, bir diğer katılımcı Emre Moral, çocukluğundan bu yana modifiye araçlara büyük tutku duyduğunu belirtti. Moral, "Güzel bir etkinlik düşünüp yapmışlar. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Çocukluğumdan bu yana modifiyeli araçlara ilgim var. Hedefim güzel bir araç yaparak etkinliklere aracım ile katılmak" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı