"En Güzel Köy Benim Köyüm" projesinin ikinci etabı açıklandı: Köylünün ekonomik geliri artacak
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"En Güzel Köy Benim Köyüm" projesinin ikinci etabı açıklandı: Köylünün ekonomik geliri artacak

17.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:05

Kırıkkale'de hayata geçirilen "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesinin ikinci etabında köylünün ekonomik gelirinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kırıkkale'de hayata geçirilen "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesinin ikinci etabında köylünün ekonomik gelirinin yükseltilmesi hedefleniyor. Vali Yunus Sezer, besicilik ve alternatif tarım yapmak isteyenlere proje desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Kırıkkale'de vatandaşların yaşam standartlarını üst düzeyde tutmak amacıyla valilik tarafından hayata geçirilen "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesinin ikinci etabında alternatif tarım veya hayvancılık işi yapmak isteyenlere proje desteği sağlanacak. Bu sayede köylünün ekonomik gelirinin artırılması hedefleniyor.

Kent genelindeki 185 köyün tamamında uygulanacak projenin bu haftaki durağı Keskin ilçesine bağlı Kavurgalı köyü oldu. Burada düzenlenen etkinlikte yeşil alanların çoğaltılması için de ilk fidanları Vali Yunus Sezer ve Milletvekili Ramazan Can toprakla buluşturdu. Ardından bina dış cephe boyası yapıp yola kilit parke döşendi. Köydeki evlerin tamamı ise yöresel mimariye uygun olarak boyanırken asayiş olaylarının önüne geçilmesi için de köyün giriş ve çıkışlarına kamera sistemleri takılıyor. Köy meydanları güzelleştirilip kamelyalar ile çöp konteynerleri konuluyor. Okul ve sağlık ocağı gibi kullanılmayan binalar restore ediliyor, kütüphane ve taziye evleri gibi ortak kullanım alanlarına dönüştürülüyor.

Projenin ikinci etabından bahseden Vali Yunus Sezer, hayvancılık ve alternatif tarım yapmak isteyenlere proje desteği vereceklerini söyledi.

"Hizmetler çoğalacak"

Vatandaşlara dokunan bir proje olduğunu ifade eden Vali Sezer, "Sabah kalkınca içimizde bir heyecan var. Artık her pazar bir heyecan duyuyoruz. Her pazar bir mutluluk duyuyoruz. Şunu biliyoruz gittiğimiz her yerde güzel bir çalışma olacak. Gerçekten de vatandaşlarımıza dokunan köylümüze dokunan güzel bir proje. Hem alt yapısını yapıyoruz hem de sizlerle hemhal olma imkanı buluyoruz. Genel açıdan bakınca da özlediğimiz bir tablo var. Her kesimden bütün kurumlarımızdan burada bu güzel proje etrafında insanlarımızın vatandaşlarımızın kenetlendiğini görüyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. İnşallah burada yapılan hizmetler çoğalarak artarak devam eder" dedi.

"Köyümüzün ekonomik gelirini artıracağız"

Vali Sezer, "Bu projenin ikinci etabı için geçen hafta bahsetmiştik. Çalışmalarımız devam ediyor. İkinci etapta da şunu yapacağız; köyümüzün ekonomik gelirini artırmak için çeşitli projeleri hayata geçireceğiz. Hayvancılık yapmak isteyenlerin hayvancılık projelerini destekleyeceğiz. Diğer taraftan alternatif üretim için ekim yapmak isteyenlerin yine aynı şekilde projeleri varsa onları destekleyeceğiz. İnşallah bu projeyi de önümüzdeki yıl hayata geçirerek ikisinin de devam etmesini temin edeceğiz. Köylerimizin alt yapısı sağlıklı hale geliyor" diye konuştu.

"Köydeki yaşam standartlarını yükselteceğiz"

AK Parti Milletvekili Ramazan Can ise, "Özellikle şehirde yaşayan Kavurgalı köyü özellikle biliyorum çok büyük bir köy. Köydeki yaşam standartlarını yükselterek şehirdeki yaşamı köye aktarmak. Köye geri dönüşü başlatmak. Hep beraber el birliği içerisinde devam ediyoruz. Burada hepimizin emeği var. Valimize teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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