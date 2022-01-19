En güzel karne hediyeleri n11'de - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En güzel karne hediyeleri n11'de

En güzel karne hediyeleri n11'de
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

n11.com, 6 Şubat'a kadar gerçekleştireceği sürpriz indirim kampanyasıyla, en güzel karne hediyelerini özel fiyatlarla müşterilerine sunuyor.

n11.com, 6 Şubat'a kadar gerçekleştireceği sürpriz indirim kampanyasıyla, en güzel karne hediyelerini özel fiyatlarla müşterilerine sunuyor.

n11.com açıklamasına göre, video oyunlarından tablete, kırtasiye ürünlerinden çalışma masasına, defter ve kalem gereçlerinden spor malzemelerine birçok kategori ve üründe geçerli sürpriz indirimler yarıyıl tatiline hazırlananları bekliyor.

Kampanya detayları ve 6 Şubat'a kadar geçerli olacak fırsat ürünleri https://www.n11.com/kampanyalar/somestr-kampanyasi sayfasından takip edilebiliyor.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

n11, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title