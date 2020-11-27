En güzel kalburabastı tarifi... İrmikli kalburabastı tarifi
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En güzel kalburabastı tarifi... İrmikli kalburabastı tarifi

27.11.2020 16:50 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:01
En güzel kalburabastı tarifi... İrmikli kalburabastı tarifi

Türk mutfağında çorbalar ve et yemekleri kadar tatlı da çok önemli bir yer tutar. Akşam yemeklerinden sonra çayla birlikte tüketebileceğiniz tatlı arıyorsanız hem yapımı hem de muhteşem şerbeti ile kalburabastı tam sizlik! Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde en güzel kalburabastı tarifi...İrmikli kalburabastı tarifi

Türk mutfağında çorbalar ve et yemekleri kadar tatlı da çok önemli bir yer tutar. Akşam yemeklerinden sonra çayla birlikte tüketebileceğiniz tatlı arıyorsanız hem yapımı hem de muhteşem şerbeti ile kalburabastı tam sizlik! Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde en güzel kalburabastı tarifi...İrmikli kalburabastı tarifi

İRMİKLİ KALBURABASTI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

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1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 çay bardağı irmik

1 fiske tuz

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Arasına:

1 su bardağı ceviz

Şurup için:

3, 5 su bardağı şeker

3, 5 su bardağı su

Yarım limonun suyu

İRMİKLİ KALBURABASTI TARİFİ YAPILIŞI

Hamur malzemeleri ile yumuşak bir hamur yapın. Cevizi hamura katıp yoğurun veya açıp içine koyun. Oval şekiller verip rendeye veya kalbura bastırıp 200 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirin. Tatlı soğuduktan sonra sıcak şurubu üzerine dökün. Afiyet olsun.

İRMİKLİ KALBURABASTININ PÜF NOKTALARI

Lezzetli bir tatlı için kıvamı tutturmak oldukça önemli. Tereyağı, süt, yoğurt, sıvıyağ ve irmiğinizi bir kaba boşaltın. Un ile kabartma tozunu da ekleyerek yoğurun. Hamur iyice yoğrulduktan sonra kıvama gelecektir, kıvama geldikten sonra küçük bezeler halinde hamuru alın, elinizde kapattıktan sonra şekil verip fırına atın. (İçine ceviz de koyabilirsiniz.)

Burada önemli olan nokta tatlının pişirilmeden önce fırının sıcak olmasıdır. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar kalburabastılarınızı pişirin. Kalburabastılar piştikten sonra fırından çıkarın ve üzerine şerbeti dökün. Ortalama 1.5 saat bekledikten sonra muhteşem kalburabastı tatlısı hazır olacak. Yanında taze çay ile afiyet olsun :)

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