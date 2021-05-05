En güzel Hıdırellez mesajları! Resimli, anlamlı Hıdırellez mesajları 2021!

Hıdırellez, bütün Türk dünyasında bahar bayramı olarak kutlanır. Hızır günü olarak da bilinen Hıdırellez'de çeşitli kültürel etkinlikler yapılır. Peki, Hıdırellez ne zaman? En güzel Hıdırellez mesajları! Resimli, anlamlı Hıdırellez mesajları 2021!

Hızır ve İlyas peygamberin yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanan Hıdırellez, baharın müjdecisi olarak kutlanır. Soğuk ve serin günlerin geride kalıp yazın geldiğini haber veren bu bayramda, "Hızır Günleri" adı ile gün boyu soru süren aktiviteler yapılır. Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nasıl kutlanır? Hıdırellez Bahar Bayramı nedir? En güzel Hıdırellez mesajları! Resimli, anlamlı Hıdırellez mesajları 2021!

EN GÜZEL HIDIRELLEZ MESAJLARI

Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.

Yaz dileğini bağla gül ağacına; bu sefer olmazsa bir dahaki bayrama. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Milletimize bolluk, bereket ve sağlık getirmesi dileğiyle Hıdırellez kutlu, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun.

Umudun, barışın ve baharın adıdır Hıdırellez. Yeniden doğuşun müjdecisidir.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdırellez 2020 başladığı akşam:5 Mayıs Salı

Hıdırellez 2020 bittiği akşam:6 Mayıs Çarşamba

Miladi takvime göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine göre 23 Nisan Hıdırellez günüdür. 6 Mayıs'tan başlayıp 4 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır.