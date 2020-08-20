En güzel Cuma mesajları: 21 Ağustos anlamlı Cuma mesajları, hadisli ve dualı Cuma mesajları Hayırlı Cumalar! Müslüman aleminin haftalık bayramı cuma geldi ve eller semaya yükseldi. dualarla, ibadetlerle geçen bu anlamlı günde SMS olarak gönderilmeye hazır Cuma mesajlarını derledik. Resimli Cuma mesajları ise WhatsApp, Twitter, Facebook üzerinden sevdiklerinize iletilmek için bekliyor. İşte, 2020 Cuma mesajları...

Yazılı ve resimli Cuma mesajları ile dua çemberi oluşturun. Hadisli, ayetli Cuma mesajlarını sevdiklerinize göndererek, günlerine bir anlam da siz katın. Kısa, uzun Cuma mesajları 21 Ağustos Cuma günü, cemaat ile idrak edilen Cuma namazı sonrası yakınlarınıza iletilsin. Resimli Cuma mesajları sizlerle...

EN ŞIK CUMA MESAJLARI

"Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek cuma gününde bizi mucizelerinden mahrum etme" Hayırlı Cumalar...

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı Cumalar dilerim.

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Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.

"Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur'anı eksik etme… Hayırlı cumalar"

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

"Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. (Ahiret için) azık toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) dır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. " Bakara Suresi 197. Hayırlı Cumalar...

"Mesele, Allah'ı anarken sesinin ne kadar gür çıktığı değil, kalbinin ne kadar ürperdiğidir.."

"Dünya müminlerin pazarı, gece ile gündüz sermayeleri, güzel ameller ticaret malları, cennet kazançları, cehennem de zararlarıdır." Hz. Ebubekir (r.a)

"Kaç elbise eskittim, bir seccade eskitemedim gönül. sorsan, cenneti aşkla isteyen bir müminim." Cumanız mübarek olsun...

Allah ancak, merhametli kullarına rahmet eder." (Buhârî, Cenâiz 33)

Bir kişide bulunan (huy)ların en kötüsü, aşırı cimrilik ve şiddetli korkaklıktır." (Ebû Dâvûd, Cihad 21)

Semâdan inen ve semâya yükselen şerlerden, yeryüzünde yarattığı ve yerin altından çıkan şerden Allah'a sığınırım...Hayırlı Cumalar...

Bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin içtikten sonra da elhamdülillah deyin." (Tirmizi)

Çığlıklarımızı bile duyuramadığımız bir dünyada, suskunluğumuzu duyan Rabbimiz'e şükürler olsun..

Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki (bu hükme uyarak) korunursunuz." Hayırlı Cumalar...

"Övünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar!" Hz. Ebubekir (r.a)

Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah Teâlâ onun tövbesini kabul eder." (Tirmizi, Daavât, 98)