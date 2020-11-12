En güzel Cuma mesajları: 13 Kasım anlamlı Cuma mesajları, hadisli ve dualı Cuma mesajları
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En güzel Cuma mesajları: 13 Kasım anlamlı Cuma mesajları, hadisli ve dualı Cuma mesajları

12.11.2020 23:42 | Son Güncelleme: 12.11.2020 23:46
En güzel Cuma mesajları: 13 Kasım anlamlı Cuma mesajları, hadisli ve dualı Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Müslüman aleminin haftalık bayramı cuma geldi ve eller semaya yükseldi. dualarla, ibadetlerle geçen bu anlamlı günde SMS olarak gönderilmeye hazır Cuma mesajlarını derledik. Resimli Cuma mesajları ise WhatsApp, Twitter, Facebook üzerinden sevdiklerinize iletilmek için bekliyor. İşte, 2020 Cuma mesajları...

Yazılı ve resimli Cuma mesajları ile dua çemberi oluşturun. Hadisli, ayetli Cuma mesajlarını sevdiklerinize göndererek, günlerine bir anlam da siz katın. Kısa, uzun Cuma mesajları 13 Kasım Cuma günü, cemaat ile idrak edilen Cuma namazı sonrası yakınlarınıza iletilsin. Resimli Cuma mesajları sizlerle...

EN ŞIK CUMA MESAJLARI

Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tövbe edin kardeşler Allah affeder..

"Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir." Hz. Muhammed s.a.v hayırlı nurlu cumalar.

En güzel Cuma mesajları: 13 Kasım anlamlı Cuma mesajları, hadisli ve dualı Cuma mesajları

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

En güzel Cuma mesajları: 13 Kasım anlamlı Cuma mesajları, hadisli ve dualı Cuma mesajları

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun…

Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda dünyanız barış dolu olsun. Allah"ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

En güzel Cuma mesajları: 13 Kasım anlamlı Cuma mesajları, hadisli ve dualı Cuma mesajları

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

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