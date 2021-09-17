En güzel cephe görünümlü eve 'En İyi Korunan Ev Ödülü' plaketi çakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En güzel cephe görünümlü eve "En İyi Korunan Ev Ödülü" plaketi çakıldı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Kültür Sanat

En güzel cephe görünümlü eve "En İyi Korunan Ev Ödülü" plaketi çakıldı UNESCDO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 'Kavuşturucular Evi'ne 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında 'En İyi Korunan Ev Ödülü' verildi.

En güzel cephe görünümlü eve "En İyi Korunan Ev Ödülü" plaketi çakıldı

KARABÜK - UNESCDO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 'Kavuşturucular Evi'ne 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında 'En İyi Korunan Ev Ödülü' verildi.

"Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen festival kapsamında Bağlarbaşı Mahallesi'nde 'Kavuştucu Evi" olarak bilinen 98 yıllık konağa "En İyi Korunan Ev Onur Ödülü" verilirken, plaket çakma töreni düzenlendi. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, iş insanı Şefik Dizdar, İlhan- Yılmaz Kavuşturucu ile ailesi katıldı.

Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, ödül alan evi koruyan ve geleceğe taşıyan Kavuşturucu ailesini tebrik etti.

Festivalin devam ettiğini ifade eden Gürel, "Dün akşam bir kısmına katılabildim. Yarında başka bir yerde olacağım için özellikle buna gelmek istedim. Bu tür festivalleri yapmak, uygulamak ve sürekli hale getirmek gerçekten çok zor. O bağlamda bu şehrin yöneticilerini tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Gürel, Belediye Başkanı Köse ve Kaymakam Türköz tarafından 98 yıllık bir geçmişi bulunan konağa "En İyi Korunan Ev Onur Ödülü" plaketi çakılmasıyla program sona erdi.

Geçmiş yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen en güzel cephe görünümlü ev yarışmasında Kavuşturucular Konağı il birincisi olduğu öğrenildi.

En güzel cephe görünümlü eve En İyi Korunan Ev Ödülü plaketi çakıldı

En güzel cephe görünümlü eve En İyi Korunan Ev Ödülü plaketi çakıldı

En güzel cephe görünümlü eve En İyi Korunan Ev Ödülü plaketi çakıldı

En güzel cephe görünümlü eve
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Mustafa Demir Muharrem İnce Binali Yıldırım
Magazin Bergen Acun Ilıcalı Müge Anlı
Spor Bekir Pakdemirli Mesut Özil Stefan Kuntz Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Arda Turan Kazım Karabekir Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: En güzel cephe görünümlü eve 'En İyi Korunan Ev Ödülü' plaketi çakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 21:07:56. #1.17#