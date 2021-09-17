En güzel cephe görünümlü eve "En İyi Korunan Ev Ödülü" plaketi çakıldı

KARABÜK - UNESCDO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 'Kavuşturucular Evi'ne 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında 'En İyi Korunan Ev Ödülü' verildi.

"Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen festival kapsamında Bağlarbaşı Mahallesi'nde 'Kavuştucu Evi" olarak bilinen 98 yıllık konağa "En İyi Korunan Ev Onur Ödülü" verilirken, plaket çakma töreni düzenlendi. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, iş insanı Şefik Dizdar, İlhan- Yılmaz Kavuşturucu ile ailesi katıldı.

Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, ödül alan evi koruyan ve geleceğe taşıyan Kavuşturucu ailesini tebrik etti.

Festivalin devam ettiğini ifade eden Gürel, "Dün akşam bir kısmına katılabildim. Yarında başka bir yerde olacağım için özellikle buna gelmek istedim. Bu tür festivalleri yapmak, uygulamak ve sürekli hale getirmek gerçekten çok zor. O bağlamda bu şehrin yöneticilerini tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Gürel, Belediye Başkanı Köse ve Kaymakam Türköz tarafından 98 yıllık bir geçmişi bulunan konağa "En İyi Korunan Ev Onur Ödülü" plaketi çakılmasıyla program sona erdi.

Geçmiş yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen en güzel cephe görünümlü ev yarışmasında Kavuşturucular Konağı il birincisi olduğu öğrenildi.