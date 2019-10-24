24.10.2019 19:25

Niğde'de 6. Tarım Fuarı kapsamında "En Güzel Buzağı Yarışması" düzenlendi.

Fuarın ikinci gününde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen "En Güzel Buzağı Yarışması"nda renkli görüntüler ortaya çıktı. 11 buzağının katıldığı yarışmada, "Karabey" isimli buzağı birinci oldu.

Birinci olan buzağının sahibi İsmail Göç'e cumhuriyet altını hediye edildi.

Kaynak: AA