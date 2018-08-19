Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "En Güzel Bahçe, Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması"nda en güzel hobi bahçesi kategorisinde Yasemin Karadeniz, birinci oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yarışmanın birincileri belli oldu.

En güzel hobi bahçesi kategorisinde birinci seçilen Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret ederek, bahçesinde yetiştirdiği ürünleri hediye etti.

Bahçesinde günebakan, kabak ve patlıcan yetiştiren Karadeniz, "Bahçemi çok seviyorum. Her gün sabah 06.30'da gidiyor, akşam 09.30'da geliyorum. Toprakla haşır neşir olmak bana çok iyi geliyor." ifadesini kullandı.

Antalya'ya kazandırılan hobi tesisinden mutlu olduğunu dile getiren Karadeniz, tesiste güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.