En güzel 23 Nisan hediyesi!
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En güzel 23 Nisan hediyesi!

En güzel 23 Nisan hediyesi!
Bültenler - Haberler | Güncel

Kabartma yazıya mahkum olan az gören çocuklar, kendileri için hazırlanan özel görsel kitaplarla mutluluktan havalara uçtu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında onlarca kitap az gören okurlarına ulaştırıldı.

BAŞARI İÇİN TEKNİK GELİŞTİRDİLER

Düşük okuma hızı ile akademik başarısızlık arasında kuvvetli bir bağın olduğuna dikkat çeken Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Kurucu Temsilcisi Gizem Kaya, az gören eğitim çağındaki öğrencilerin kabartma yazı kullanmaya mahkum etmenin yanlış olduğunu söyledi. Eğitimci Kaya, "Türkiye'de az gören öğrencilerin okuma hızını artırmaya yönelik sınırlı sayıda araştırma var. Bu çocuklarımızın akademik başarı yakalayacak düzeyde okuma hızına kavuşabiliceği teknikleri gelişmiş ülkelerde mevcut. Büyüteç kullanma ve uyarlanmış bilgisayar teknolojisi kullanılarak yapılan düzenlemelerinin az gören öğrencilerin okuma hızı üzerindeki etkisi var ama pahalı bir teknoloji gerektiriyor. Biz de punto büyütme tekniğini az gören öğrencilerimizde uygulayarak okuma hızlarını artırdık"dedi.

BAŞARIYI PAYLAŞARAK BÜYÜTTÜLER

Kendi Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde başarı getiren uygulamayı yaygınlaştırmak için kollarını sıvayan Eğitimci Gizem Kaya, büyük puntolu kitapların basılmasına öncülük edecek bir ekip kurduklarını ifade etti. Kaya, "Merkezimizde çok ilgi gören bir dokümanın kitap haline gelmesini sağladık. Değerli yazarlarımızdan Yusuf Çopur ile görüştük. Konuya duyarlı yaklaşarak kendi kitabı 'Yuyu'da bir düzenleme daha yaparak telifsiz olarak basılmasına müsade etti. Az gören çocuklarımıza bu kitabın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi verilebilmesi için katkı koyabilecek kişi ve kurumlara ulaştık. En güzel 23 Nisan hediyesi sözleriyle olumlu dönüşler aldık"şeklinde konuştu.

AZ GÖRENLERE KÜTÜPHANE Mİ KURULUYOR ?

Az gören çocuklara en güzel bayram hediyesinin verilmesine katkı sağlayan Ayhan Kindik, Türkiye'deki tüm yurttaşların akademik bir başarıya ulaşması için toplum olarak seferber olunması gerektiğini söyledi. Kindik, "Az gören çocuklarımızın kitabı ellerinde hissetmesine, onun kokusunu alarak okumasına imkân sağlayabildik. Bunu İzmir'deki çocuklarımızın daha çok yaşayabilmesi için onlarca kitabı okurlarına ulaştırdık. Bu ne güzel 23 Nisan hediyesi söylemleriyle çocuklarımız ve aileleri mutluluklarını bizlerle paylaştı. Alacağımız geri dönüşümleri değerlendireceğiz. Sonuçları üzerinde yapacağımız analizler bizi az gören çocuklarımıza özel bir kütüphane kurmaya yöneltebilir"dedi.

Kaynak: Bültenler

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