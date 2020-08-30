En güvenilir yer kent mezarlığı
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En güvenilir yer kent mezarlığı

En güvenilir yer kent mezarlığı -Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Sivas'ta Covid-19 bulaşma riskinin en düşük olduğu yer olarak sadece kent mezarlığının kalması dikkat çekti.

30.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 30.08.2020 14:28

En güvenilir yer kent mezarlığı

-Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Sivas'ta Covid-19 bulaşma riskinin en düşük olduğu yer olarak sadece kent mezarlığının kalması dikkat çekti.

SİVAS - Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Sivas'ta Covid-19 bulaşma riskinin en düşük olduğu yer olarak sadece kent mezarlığının kalması dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye' de de etkisini sürdüren korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Vatandaşların sağlık durumunu takip etmek, güvenli seyahat gerçekleştirmek, güncel verileri takip, etmek ve riskli bölgelerden uzak durması için Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması, güncel haritalarda riskli, az riskli ve güvenilir bölgeleri gösteriyor. Uygulamada yayınlanan haritaya göre Sivas kent merkezinde bir bölge dışındaki tüm alanlar risk altında. Haritaya göre Sivas'ta riskin en az olduğu ve en güvenilir bölge ise Yukarı Tekke Mezarlığı.

En güvenilir yer kent mezarlığı

Kaynak: İHA

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