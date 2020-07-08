En güçlü pasaportlar belli oldu
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En güçlü pasaportlar belli oldu

Vize almadan erişebilecek yer sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli olurken, Japonya'nın 191 yere gidebilme ile ilk sıraya yerleştiği görüldü.

En güçlü pasaportlar belli oldu
08.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:52

Vize almadan erişebilecek yer sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli olurken, Japonya'nın 191 yere gidebilme ile ilk sıraya yerleştiği görüldü. Türkiye ise 55'inci sıraya yerleşirken vizesiz gidebileceği yer sayısının 111 olduğu kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, pasaportlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl pasaportlar ile alakalı basına 3 bin 926 haber yansıdığı tespit edildi. Vize haberleri ise basına genelde "nasıl vize alınır", "vize almanın kolay yolları nelerdir" gibi başlıklarla çıkarken, son günlerde Irak ile Türkiye arasındaki vize görüşmesinin gündemde olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE 55'İNCİ SIRADA

Ajans Press'in, Henley Pasaport Endeksi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, vize almadan erişebilecek yer sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu. Böylelikle Japonya'nın 191 yer ile ilk sıraya yerleştiği görülürken, ikinci sırada Singapur, üçüncü sırada ise Almanya ve Güney Kore'nin olduğu saptandı. Türkiye ise listenin 55'inci sırasına yerleşirken vizesiz gidebileceği yer sayısının 111 olduğu kaydedildi. Araştırma pasaportların orijinal sıralamasından oluşurken, 109 ülkeyi kapsadığı görüldü. Listenin en son sırasında yer alan ülke ise 26 yere vizesiz gidebilen Afganistan olduğu belirlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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