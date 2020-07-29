En genç gönüllüler sokak hayvanları için seferber
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

En genç gönüllüler sokak hayvanları için seferber

Erzurum GSİM, Aziziye Gençlik Merkezi faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

En genç gönüllüler sokak hayvanları için seferber
29.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:38

Erzurum GSİM, Aziziye Gençlik Merkezi faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Türkiye'nin en genç gönüllüleri sokak hayvanlarının susuz kalmaması için seferber oldu. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi dokunaklı faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Gençlik Liderlerinin ve Türkiye'nin en genç gönüllü gençleri sokak hayvanları için seferber oldu. Sıcak havaların gelmesi ve yakıcı güneşle birlikte doğadaki hayvanların susuz kalabileceği düşüncesiyle yola koyulan gençlik liderleri ve minik gönüllülerin ilk icraatı geri dönüşüm şişelerinden su kabı yapmak oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 il gençlik merkezlerine yaptığı 'Gönüllü Mavi Odası'nda genç üyelerine gönüllülük çalışmalarını anlatan gençlik liderleri bu hafta ise atölye çalışmasıyla güzel bir etkinliğe imza attı. Geri dönüşüm su şişeleriyle kanatlı hayvanlar başta olmak üzere kedi köpek ve daha bir çok hayvanın içebileceği su kapları yapan minik gönüllüler, yaptıkları su kaplarını gençlik merkezi bahçesi ile doğaya bırakarak sevgi ve merhamet konulu gönüllülük çalışmalarını tamamladılar. Gençlik ve Spor Bakanlığınca mavi yelek gönderilen genç gönüllüler yeleklerini giyerek resmi bir faaliyet yapmanın mutluluğunu yaşadılar. Gençlik Liderleri Yaser Taşkesenlioğlu ile Ümran Öztürk öncülüğünde yapılan faaliyet sonrasında bir sonraki faaliyetin planlamasını yapan genç gönüllüler iyilik konulu faaliyetlerin devam edeceğini belirttiler. Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Murteza Cengiz, yaptıkları çalışmadan ötürü gençlik liderlerini ve gönüllü gençleri kutlayarak doğaya ve canlılara olan vazifelerini unutmamaları gerektiğini, hayatlarının her dönemine bu iyilik hareketini yansıtmaları gerektiğini söyledi.

Çiçeği burnunda Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Muammer Aydın da gençlik merkezlerinin bireylerin yetişmesinde önemli bir yapı olduğunu belirterek bütünüyle bakıldığında yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerin öncelikli hedefinin topluma faydalı iyi bireyler yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, kanatlı hayvanlar ile sokak hayvanlarının sağlığını düşünerek hareket eden ve oldukça faydalı bir aktiviteye imza atan Gençlik Liderleri ile Türkiye'nin en genç gönüllülerini tebrik etti.

Taşkesenligil, "Minik yürekler sayesinde sokak hayvanları susuz kalmayacak. GSİM olarak böylesine anlamlı ve faydalı faaliyetler yapmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak Ekonomi
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam Politika
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Yaşam
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü 3. Sayfa
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı Yaşam
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Son Dakika: Memurlara WhatApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Tulumuna 'Datome' yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fatih Sultan Pınar Gültekin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hazal Kaya Reha Özcan Şeyma Subaşı Nebahat Çehre
Spor Caner Erkin Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Antalya
Şu an buradasınız: En genç gönüllüler sokak hayvanları için seferber - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 15:25:01. #1.14#
title