En fedakar anneler unutulmadı
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En fedakar anneler unutulmadı

En fedakar anneler unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hayatlarını çocuklarına adayan engelli anneler ve yatağa bağımlı çocukları için mücadele eden anneler unutulmadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hayatlarını çocuklarına adayan engelli anneler ve yatağa bağımlı çocukları için mücadele eden anneler unutulmadı.

Süleymanpaşa Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Salih Nurettin Çevik, ev ev dolaşarak engelli anneler ve engelli çocuğu bulunan annelere çiçek ve çeşitli hediyeler vererek Anneler Günü'nü kutladı. Aldıkları çiçek ve hediyelerle mutlu olan fedakar anneler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür etti.

Fiziksel engelli çocuğu olan Sevgi Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada yatağa bağımlı olarak yaşayan oğluna yıllardır gözü gibi baktığını ifade etti. Karataş, "Öncellikle Cüneyt Yüksel başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yine hatırlanmak çok güzel ve hoş bir şey. Nasıl anlatsam bilemiyorum duygularımı. Bu pandemi döneminde hatırlanmak güzel. Ama pandemi bizim için çok fark etmiyor. Biz engelli çocuk anneleri, zaten sürekli evdeyiz" dedi. - TEKİRDAĞ

En fedakar anneler unutulmadı
En fedakar anneler unutulmadı
En fedakar anneler unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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