En fazla yaşlı nüfusa sahip Sinop'ta Kovid-19 ile mücadele sürüyor Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en fazla yaşlı nüfusuna sahip Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele aralıksız devam ediyor.

Türkiye

İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en fazla yaşlı nüfusuna sahip Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele aralıksız devam ediyor.

Valilik koordinesinde

yürütülen çalışmalar kapsamında kentte koronavirüs vakalarına rastlanılan

Boyabat ve Durağan ilçelerine yönelik seyahat kısıtlaması sürüyor.

Emniyet ve jandarma

ekipleri, ilçelerin giriş ve çıkışında denetimler yaparak izinsiz geçişlere müsaade

etmiyor.

Boyabat Hıfzıssıhha

Kurulu kararıyla karantina uygulaması başlatılan Sarıağaççayı köyüne de

giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Kent genelinde

belediyeler dezenfekte çalışmalarına devam ederken, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sık sık evlerinde kalmaları çağrısı yapılıyor.

Kentte ayrıca 687 toplu taşıma aracı ile 5 bin 26 gıda işletmesi de denetlendi.

Vefa Sosyal Destek grupları yardımları ulaştırıyor

Yaşlı nüfusun yoğun

olduğu kentte Vefa Sosyal Destek grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.

Sinop Valiliğinden alınan bilgiye göre, son 20 günlük süreçte 65 yaş ve üstü 10 bin 623 vatandaşın

ihtiyaçları evlerine teslim edildi.

Bu kişilerden 1100'ü temel gıda, 2 bin 122'si sağlık yardımı, 3 bin 150'si de maaş çekme ve fatura ödeme talebinde bulundu.

Kaynak: AA