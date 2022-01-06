KIRKLARELİ - En fazla vakanın görüldüğü Kırklareli'nde hâla kurallara uymayanların olduğu gözleniyor

KIRKLARELİ (AA) - Son açıklanan verilere göre her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü Kırklareli'nde maske ve mesafe kuralına uymayanların bulunduğu gözleniyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 18-24 Aralık haftasında her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü il 468,85 ile Kırklareli oldu.

Kırklareli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. İsmail Yalçın Kaya, AA muhabirine, yılbaşı eğlencelerinin ardından vakaların ciddi bir şekilde yükselişe geçtiğini söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Kaya, özellikle el temizliğine çok fazla özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kapalı alanlarda mümkün olduğunca bulunulmaması gerektiğini vurgulayan Kaya, vakaların uzun bir aradan sonra pik noktasına doğru ilerlediğini bildirdi.

-"Kurallara uyalım"

Vakaların azalmasının vatandaşların elinde olduğunu dile getiren Kaya şu uyarılarda bulundu:

"Bu süreci en az hasarla atlatmamız için kurallara uymamız gerekiyor. Lütfen Sağlık Bakanlığının açıkladığı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Salgın uzun sürdüğü için insanlarda biraz bunalma ve boş vermişlik var.

Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Kurallara uyduğumuz sürece salgını kontrol altına alabiliriz. Şu an ciddi bir artış var. Bunu engellemenin tek şartı biraz birbirimizden uzak durmak. Birbirimizden uzak durmadığımız zaman vakaların ne kadar arttığını görebiliyoruz. Yılbaşı eğlenceleri vakaları artırdı."

-"Maskeleri düzgün takmamız gerekiyor"

Maskelerin düzgün takılması gerektiğine dikkati çeken Kaya, "Gerekirse iki kat maske takalım. Maskelerimizi gün içerisinde değiştirelim, halkımız maskelerini genelde değiştirmiyor. Alıp onu 15-20 gün kullananlar var. Minimum 1 saat, maksimum 4 saat içerisinde değiştirmemiz lazım. Kullandığımız maskeler 4 saatlik. Yani her gün maskelerimizi değiştirebilirsek vaka sayılarını azaltabiliriz." diye konuştu.

Kaya, vatandaşların aşılama çalışmalarına yoğun katılım sağladıklarını belirtti.

Kurallara riayet edilmiyor

Kırklareli'nde de insanların birçoğunun maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Kentin insan trafiği açısından işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde, bazı kişilerin yasak olmasına rağmen sigara içtiği görüldü.

Salgından korunmak amacıyla kullanılması zorun olan maskeleri de bazı kişilerin hiç takmadığı, bazılarının ise çenesine ya da burnunun altına indirdiği dikkati çekti.

Vatandaşlardan Zait Demirtaş ise tek çarenin kurallara uyularak aşı olunması gerektiğini belirtti.

Vaka sayılarındaki artış kurallara uyulmamasından kaynaklandığını gözlemlediğini belirten Demirtaş, "Bakıyorsun çoğunun maskesi yok. Boş boş gezinenler var. Biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini görüyoruz." dedi.

Aşının çok büyük faydasının görüldüğünü dile getiren Demirtaş, "Vaka sayılarının çıkması önemli değil, aşı vurulmazsa sıkıntı oluyor. Aşı vurulduğu zaman pek endişe olarak görmüyorum. Devletimiz diyorsa 'Biz sizin için aşı yaptık.' gidin ama yerli ama diğer aşılar fark etmiyor, aşınızı olun." ifadesini kullandı.