En fazla vaka sayısı hala Avrupa'da
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En fazla vaka sayısı hala Avrupa'da

En fazla vaka sayısı hala Avrupa'da
04.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:16

Son 100 yılın en büyük salgını koronavirüs bütün Dünya'yı etkisi altına almaya devam ediyor.

Son 100 yılın en büyük salgını koronavirüs bütün Dünya'yı etkisi altına almaya devam ediyor. Son verilere göre Dünya'da salgın sebebiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 567 bin 561 kişiye ulaştı, 248 bin 333 kişi de hayatını kaybetti. Türkiye vaka sayısına dünyada en çok vaka görülen 8. ülke olurken ölüm oranını oldukça düşük düzeyde tutan ülke oldu.

Bütün Dünya'yı kasıp kavuran koronavirüs salgını yaklaşık 200 ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, salgın sebebiyle 248 bin 333 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 3 milyon 567 bin 561 kişiye ulaştı. Öte yandan virüsten iyileşen sayısı da 1 milyon 157 bin 275 kişi oldu.

En fazla vaka sayısı hala Avrupa'da

Son verilere göre, vaka sayısının en yüksek olduğu kıta hala Avrupa olduğu gözlendi. Avrupa'da toplam vaka sayısı 1 milyon 447 bin 989 olurken, hayatını kaybeden kişi sayısı 140 bin 645 oldu. İyileşen kişi sayısı da 543 bin 31 olurken aktif vaka sayısı 764 bin 313 kişi olduğu gözlendi.

Avrupa'da İspanya zirvede

Avrupa'da kayıtlı vaka sayısı en fazla 247 bin 122 kişi ile İspanya başı çekerken, ikinci sırayı 210 bin 717 kişi ile İtalya yer aldı. Üçüncü sırada ise 186 bin 599 vaka ile Birleşik Krallık yer aldı. Ölüm sayılarına bakıldığında ise İtalya 28 bin 884 kişi ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 28 bin 446 kişi ile Birleşik Krallık ikinci sırada yer alırken, İspanya 25 bin 264 kişi ile üçüncü sırada görüldü.

Diğer yandan, 165 bin 664 vaka ile Avrupa'da vaka sayısı açısından ilk 5 sırada yer alan Almanya ölüm sayısında 6 bin 866 kişi ile oldukça düşük olduğu gözlendi.

Koronavirüsün yeni merkezi ABD'de durum

Amerika Birleşik Devletleri vaka sayısı 1 milyon 188 bin 421 kişi ile Dünya'da en fazla vaka görülen ülke olurken, hayatını kaybeden kişi sayısı da 68 bin 602 ile yine ilk sırada yer aldı. Ayrıca toplam ölüm sayısının yüzde 30'a yakını ABD'de gerçekleşti. ABD'de aktif vaka sayısı 996 bin 221 ile Dünya'da zirvede yer alırken virüsü yenen kişi sayısı da 178 bin 594 kişi oldu.

Asya kıtasında İran Çin'in önünde

Asya kısasında ise İran uzun süredir vaka ve ölüm sayısında Çin'in üzerinde yer alıyor. İran'da toplam kayıtlı vaka sayısı 97 bin 424 kişi olurken Çin'de vaka sayısı 82 bin 880 kişi ile ikinci sırada yer aldı. Ölüm sayılarına bakıldığından Asya kıtasında İran yine 6 bin 203 kişi ile ilk sırada yer alırken Çin 4 bin 633 ölüm ile ikinci sırada yer aldı. Vaka ve ölüm sayılarına bakıldığından dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan Asya kıtasında 42 bin 670 vaka bin 395 ölüm ile üçüncü sırada yer aldığı gözlendi.

Afrika kıtasında vaka sayısında Güney Afrika zirvede

Afrika kıtasında toplan açıklanan vaka sayısı 45 bin 474 kişi olurken toplan ölüm sayısı bin 803 kişi oldu. Vaka ve ölüm sayılarına bakıldığında Avrupa ve Asya kıtasına göre daha az vakaya sahip olan Afrika kıtasında 6 bin 783 vaka ile Güney Afrika ilk sırada yer alırken, Mısır 6 bin 465 vaka ile ikinci sırada, Fas 4 bin 903 vaka ile üçüncü sırada yer aldı. Ölüm sayılarına bakıldığında ise 463 vefat ile Cezayir ilk sırada yer alırken 429 vefat ile Mısır ikinci sırada 174 vefat ile Fas üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de durum

Söz konusu verilere göre, Türkiye 126 bin 45 vaka ile Dünya'da vaka açısından bakıldığında 8'inci ülke olurken, ölüm sayılarına bakıldığında 3 bin 397 kişi ile oldukça düşük olduğu gözlendi. Ayrıca, Türkiye'de toplan iyileşen vaka sayısı 63 bin 151 enfekte sayısı da 59 bin 497 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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