En fazla sıtma Nijerya'da görülüyor
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En fazla sıtma Nijerya'da görülüyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, dünyada en fazla sıtma hastalığı Nijerya'da görülüyor.

05.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:36
En fazla sıtma Nijerya'da görülüyor

'nün raporuna göre, dünyada en fazla sıtma hastalığı 'da görülüyor.

"2019 Dünya Sıtma Raporu"na göre, dünyada sıtma vakası, yüzde 25 ile en fazla Nijerya'da yaşanıyor.

2018'de yaklaşık 155 milyon insanın sıtmaya yakalandığı, bunun 84 milyonun Nijerya ile 'nde görüldüğü kaydedildi.

Nijerya'dan sonra Afrika'da en fazla sıtma hastalığının görüldüğü ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Fildişi Sahili, Angola, Mozambik ve Nijer olarak sıralandı.

Kaynak: AA
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