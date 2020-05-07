En fazla kümes hayvanı Manisa'da
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En fazla kümes hayvanı Manisa'da

En fazla kümes hayvanı Manisa'da
07.05.2020 11:55 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:55

Türkiye İstatistik Kurumu Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol 2019 yılında bir önceki yıla göre ülke genelinde kümes hayvanı sayısının azaldığını belirterek, Türkiye'deki en fazla kümes hayvanı sayısına sahip ilin Manisa olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol 2019 yılında bir önceki yıla göre ülke genelinde kümes hayvanı sayısının azaldığını belirterek, Türkiye'deki en fazla kümes hayvanı sayısına sahip ilin Manisa olduğunu açıkladı. 41 milyon 46 bin 845 baş kümes hayvanı sayısı ile Manisa, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 11.8'ini karşılıyor.

Türkiye genelinde 2018 yılında 359 milyon 217 bin 862 olan kümes hayvanı sayısı, 2019 yılında yüzde 2,9 azalarak 348 milyon 784 bin 885 oldu.

TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol yaptığı açıklamada, "2019 yılı sonu itibariyle Türkiye'de en fazla kümes hayvanına (baş) sahip olan ilk 5 il sırasıyla 41 milyon 46 bin 845 baş ile Manisa, 32 milyon 612 bin 627 baş ile Balıkesir, 30 milyon 96 bin 932 baş ile Sakarya, 28 milyon 654 bin 846 baş ile Bolu ve 21 milyon 902 bin 839 baş ile İzmir'dir. Türkiye'de en az kümes hayvanına (baş) sahip olan son 5 il ise sırasıyla 22 bin 183 baş ile Artvin, 27 bin 159 baş ile Rize, 44 bin 430 baş ile Bayburt, 67 bin 368 baş ile Tunceli ve 72 bin 296 baş ile Hakkari olmuştur" dedi.

EGE'DE DE AZALDI

2018 yılında Ege Bölgesi'nde 105 milyon 386 bin 193 olan kümes hayvanı sayısının 2019 yılı sonu itibariyle 2018 yılına göre yüzde 4,4 azalış göstererek 100 milyon 735 bin 816 başa gerilediğine dikkat çeken Akyol, "Ege Bölgesi illeri arasında en fazla kümes hayvanı sayısına sahip illere bakıldığında Türkiye'deki ilk 5 arasında birinci sırada bulunan Manisa ve 5. Sırada bulunan İzmir Ege Bölgesinde ilk iki sırayı aldı. 16 milyon 456 bin 29 baş ile Afyonkarahisar ise üçüncü sırada yer almaktadır" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEKİ KÜMES HAYVANLARININ YÜZDE 11.8'İ MANİSA'DA

Akyol, Manisa'daki kümes hayvanı sayısının 2018 yılına göre yüzde 1,6 azalmasına rağmen en fazla kümes hayvanına sahip il konumunu koruduğunu belirterek, "Manisa'da 2018 yılında 41 milyon 697 bin 454 olan kümes hayvanları sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,6 azalarak 41 milyon 46 bin 845 olmuştur. Manisa ilinde üretilen kümes hayvanları sayısı Türkiye üretiminin yüzde 11,8'ini karşılamaktadır. Manisa bu oran ile Türkiye'de ve Ege Bölgesi'nde en fazla kümes hayvanına sahip 1. il konumundadır. Manisa ilçelerinde en yoğun kümes hayvanı bulunan ilk 5 ilçe ise Salihli, Saruhanlı, Akhisar, Turgutlu ve Köprübaşı" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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