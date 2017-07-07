En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,35 ile "Halk Portföy Altın Katılım Fonu", yüzde 1,31 ile "Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,28 ile "Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,010599 1,35 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010289 1,31 Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,027251 1,28 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014570 1,27 HSBC Portföy Altın Fonu 1,321921 1,24 Ak Portföy Altın Fonu 0,034449 1,24 İş Portföy Altın Fonu 0,016713 1,24 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,021459 1,23 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,012913 1,23 TEB Portföy Altın Fonu 0,036646 1,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)