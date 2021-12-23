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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Osmanlı Portföy Özel Sek.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,5955920,23
Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,0328950,11
Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0339200,09
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0565070,08
Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,1737800,06
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF16,7688423,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0529530,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0598773,39
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1181853,35
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,0336143,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1314312,63
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0587171,99
Inveo Portföy Bir. Değ. Fon2,1531161,77
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon0,0514970,75
İş Portföy Tema Değ. Fon0,0342530,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,8949760,04
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu2,0994550,04
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0452640,04
Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0365580,04
Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,9253890,04
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,1041610,16
Phillip Portföy Para Piyasası Fonu1,0439750,06
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu11,5496550,05
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1705170,05
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0233250,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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