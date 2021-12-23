Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Osmanlı Portföy Özel Sek.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,595592
|0,23
|Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,032895
|0,11
|Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,033920
|0,09
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,056507
|0,08
|Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,173780
|0,06
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|16,768842
|3,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,052953
|0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059877
|3,39
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,118185
|3,35
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,033614
|3,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,131431
|2,63
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,058717
|1,99
|Inveo Portföy Bir. Değ. Fon
|2,153116
|1,77
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,051497
|0,75
|İş Portföy Tema Değ. Fon
|0,034253
|0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,894976
|0,04
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|2,099455
|0,04
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,045264
|0,04
|Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,036558
|0,04
|Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,925389
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,104161
|0,16
|Phillip Portföy Para Piyasası Fonu
|1,043975
|0,06
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|11,549655
|0,05
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,170517
|0,05
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,023325
|0,05
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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