En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,76 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 7,17 ile "Nurol Portföy Altın Fonu" ve yüzde 7,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,76 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 7,17 ile "Nurol Portföy Altın Fonu" ve yüzde 7,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|104,240813
|8,76
|Nurol Portföy Altın Fonu
|1,876951
|7,17
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.685,353211
|7,05
|HSBC Portföy Altın Fonu
|8,385379
|7,01
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,134726
|6,95
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,141209
|6,95
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|2,211491
|6,91
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,084075
|6,84
|İş Portföy Altın Fonu
|0,108093
|6,69
|Inveo Portföy Altın Fon
|2,091341
|6,68
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) December 21, 2021
10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:
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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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