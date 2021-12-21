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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,76 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 7,17 ile "Nurol Portföy Altın Fonu" ve yüzde 7,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,76 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 7,17 ile "Nurol Portföy Altın Fonu" ve yüzde 7,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF104,2408138,76
Nurol Portföy Altın Fonu1,8769517,17
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.685,3532117,05
HSBC Portföy Altın Fonu8,3853797,01
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,1347266,95
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,1412096,95
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon2,2114916,91
Fiba Portföy Altın Fonu0,0840756,84
İş Portföy Altın Fonu0,1080936,69
Inveo Portföy Altın Fon2,0913416,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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