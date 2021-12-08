Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,066863
|0,49
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,350832
|0,34
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,032592
|0,32
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,554416
|0,29
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,114344
|0,27
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|28,704600
|4,91
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|25,642025
|4,48
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|25,587561
|3,32
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|64,121971
|3,28
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|26,514879
|3,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|7,900590
|3,43
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,079330
|2,87
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,793193
|2,49
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|1,304780
|2,24
|QNB Finans Portföy Temiz Enj. ve Su Fon Sepeti Fon
|1,011354
|1,98
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,045861
|4,19
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,614021
|3,98
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|138,553868
|3,83
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,140343
|3,43
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,172119
|3,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|1,102545
|2,80
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|3,171173
|2,55
|Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon
|1,220793
|2,36
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,278709
|2,21
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,261411
|2,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,567038
|2,18
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,079199
|2,15
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,867403
|1,97
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,247471
|1,42
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|3,543202
|1,14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,393290
|0,05
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,015849
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,135304
|0,05
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,057634
|0,04
|Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,041223
|0,04
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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