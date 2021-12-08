Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0668630,49
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,3508320,34
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0325920,32
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5544160,29
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,1143440,27
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF28,7046004,91
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF25,6420254,48
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF25,5875613,32
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF64,1219713,28
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF26,5148793,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,9005903,43
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0793302,87
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,7931932,49
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,3047802,24
QNB Finans Portföy Temiz Enj. ve Su Fon Sepeti Fon1,0113541,98
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0458614,19
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)2,6140213,98
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)138,5538683,83
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1403433,43
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,1721193,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Neo Portföy Birinci Değişken Fon1,1025452,80
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon3,1711732,55
Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon1,2207932,36
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,2787092,21
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,2614112,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5670382,18
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)4,0791992,15
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,8674031,97
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)3,2474711,42
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu3,5432021,14
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3932900,05
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0158490,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,1353040,05
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0576340,04
Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu1,0412230,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı

Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title