Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,066863 0,49 NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,350832 0,34 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,032592 0,32 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,554416 0,29 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,114344 0,27 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 28,704600 4,91 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 25,642025 4,48 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 25,587561 3,32 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 64,121971 3,28 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 26,514879 3,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 7,900590 3,43 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,079330 2,87 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,793193 2,49 Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu 1,304780 2,24 QNB Finans Portföy Temiz Enj. ve Su Fon Sepeti Fon 1,011354 1,98 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,045861 4,19 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 2,614021 3,98 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 138,553868 3,83 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,140343 3,43 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,172119 3,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Neo Portföy Birinci Değişken Fon 1,102545 2,80 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 3,171173 2,55 Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon 1,220793 2,36 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,278709 2,21 Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,261411 2,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,567038 2,18 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,079199 2,15 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,867403 1,97 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 3,247471 1,42 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 3,543202 1,14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,393290 0,05 Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,015849 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,135304 0,05 Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,057634 0,04 Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu 1,041223 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) #Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021 Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi