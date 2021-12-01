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En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,82 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,73 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 3,29 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,82 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,73 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 3,29 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF63,2240943,82
QNB Finans Portföy Altın BYF66,7749353,73
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF76,4018813,29
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,8672002,71
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,5044202,70
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.250,2399902,69
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0649932,56
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,8531642,53
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0607012,48
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2228792,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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