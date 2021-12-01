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Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1401882,25
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu16,3420132,18
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,1051712,13
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu15,4837202,07
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu5,4545612,06
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF63,2240943,82
QNB Finans Portföy Altın BYF66,7749353,73
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF76,4018813,29
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.250,2399902,69
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF19,6882021,80
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,5044202,70
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0649932,56
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2228792,47
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,7061072,31
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,4741432,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,1052531,86
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,8527771,65
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,2296801,64
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,1023461,57
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,1889541,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,8672002,71
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,8531642,53
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0607012,48
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon4,4751952,37
Ak Portföy İkinci Değişken Fon2,2206402,26
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0987072,18
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0506932,17
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu5,4743462,07
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,9658851,90
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu2,7140571,82
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu6,1660702,29
Fiba Portföy Altın Fonu0,0616702,21
Inveo Portföy Altın Fon1,5528722,12
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,1038202,08
İş Portföy Altın Fonu0,0796922,02
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0123090,05
Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu1,0379050,05
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3887110,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,2350680,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0506980,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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