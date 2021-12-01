Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,140188
|2,25
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|16,342013
|2,18
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,105171
|2,13
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|15,483720
|2,07
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|5,454561
|2,06
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|63,224094
|3,82
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|66,774935
|3,73
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|76,401881
|3,29
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.250,239990
|2,69
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|19,688202
|1,80
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,504420
|2,70
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,064993
|2,56
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,222879
|2,47
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,706107
|2,31
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,474143
|2,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,105253
|1,86
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,852777
|1,65
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,229680
|1,64
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,102346
|1,57
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,188954
|1,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,867200
|2,71
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,853164
|2,53
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,060701
|2,48
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|4,475195
|2,37
|Ak Portföy İkinci Değişken Fon
|2,220640
|2,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,098707
|2,18
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,050693
|2,17
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|5,474346
|2,07
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,965885
|1,90
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|2,714057
|1,82
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|6,166070
|2,29
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,061670
|2,21
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,552872
|2,12
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,103820
|2,08
|İş Portföy Altın Fonu
|0,079692
|2,02
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,012309
|0,05
|Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,037905
|0,05
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,388711
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,235068
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,050698
|0,04
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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