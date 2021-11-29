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En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,82 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 4,61 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 4,26 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,82 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 4,61 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 4,26 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF62,9867424,82
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF72,2648914,61
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.183,8485254,26
QNB Finans Portföy Gümüş BYF59,9697802,88
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0579512,14
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1770921,79
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0928471,66
Nurol Portföy Altın Fonu1,3324751,59
Fiba Portföy Altın Fonu0,0578441,59
HSBC Portföy Altın Fonu5,7905661,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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