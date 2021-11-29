En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,82 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 4,61 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 4,26 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: