En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,82 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 4,61 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 4,26 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,82 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 4,61 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 4,26 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|62,986742
|4,82
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|72,264891
|4,61
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.183,848525
|4,26
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|59,969780
|2,88
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,057951
|2,14
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,177092
|1,79
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,092847
|1,66
|Nurol Portföy Altın Fonu
|1,332475
|1,59
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,057844
|1,59
|HSBC Portföy Altın Fonu
|5,790566
|1,56
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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