Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0329226,20Yapı Kredi Port. Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,032922
|6,20
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,353302
|4,06
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,062573
|3,91
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|4,455870
|3,65
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,106693
|3,59
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|17,989528
|3,37
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|22,481876
|2,63
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|24,162065
|2,57
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|18,962506
|2,04
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|16,205016
|1,99
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|7,427297
|4,49
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,055611
|4,44
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,074139
|4,02
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,419739
|3,88
|Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,365490
|3,53
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,169350
|4,19
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,218264
|3,89
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,158248
|3,88
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,165591
|3,71
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,227798
|3,58
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,182522
|4,27
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,258903
|4,22
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,394676
|3,81
|Inveo Portföy Bir. Değ. Fon
|2,078596
|3,42
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,764988
|3,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,049460
|3,64
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|5,353543
|3,60
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|4,765800
|3,23
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,820029
|2,32
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,886254
|2,23
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,168872
|2,29
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,159315
|2,27
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,198239
|2,26
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,086134
|2,21
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,067677
|2,11
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,047941
|0,06
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,385010
|0,05
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,009257
|0,05
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|11,419632
|0,05
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,155855
|0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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