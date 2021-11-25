Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Tüpraş, 2050'ye kadar 10 milyar dolarlık yatırım hedefliyor

Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.