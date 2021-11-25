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Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0329226,20Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0329226,20
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,3533024,06
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0625733,91
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu4,4558703,65
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,1066933,59
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF17,9895283,37
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF22,4818762,63
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF24,1620652,57
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF18,9625062,04
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF16,2050161,99
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,4272974,49
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0556114,44
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0741394,02
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,4197393,88
Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,3654903,53
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1693504,19
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,2182643,89
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1582483,88
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1655913,71
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,2277983,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1825224,27
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,2589034,22
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,3946763,81
Inveo Portföy Bir. Değ. Fon2,0785963,42
Tacirler Portföy Değ. Fon5,7649883,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0494603,64
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu5,3535433,60
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)4,7658003,23
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,8200292,32
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,8862542,23
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,1688722,29
Ak Portföy Altın Fonu0,1593152,27
Garanti Portföy Altın Fonu0,1982392,26
Deniz Port. Altın Fonu0,0861342,21
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0676772,11
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0479410,06
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3850100,05
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0092570,05
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu11,4196320,05
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1558550,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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