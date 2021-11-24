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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0993458,09
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1321957,84
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu15,4446597,72
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu14,6184707,42
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0690867,33
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.222,66432914,25
QNB Finans Portföy Altın BYF64,64372012,45
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF73,61062211,48
QNB Finans Portföy Gümüş BYF62,4136299,43
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF26,0556945,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,02683212,40
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1509919,55
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0532499,29
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0707078,62
Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,3189517,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,2100968,82
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0873658,58
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu268,0579768,02
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,2199278,01
Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF11,9708158,00
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,05907711,25
Ak Portföy İkinci Değişken Fon2,1152289,46
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,7770778,41
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon4,3099328,13
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,1428388,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu5,1676518,44
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0477248,10
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0941227,43
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)4,6166317,17
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,8234116,75
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu5,8798907,53
Inveo Portföy Altın Fon1,4845837,40
Fiba Portföy Altın Fonu0,0587777,27
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0990037,01
İş Portföy Altın Fonu0,0760656,98
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1553250,09
İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0902700,08
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0087620,07
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0511090,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0473260,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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