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Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1175332,76
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu4,6685352,74
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0619652,67
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0881052,58
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu13,0663282,44
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.049,9089474,10
QNB Finans Portföy Altın BYF57,7689483,73
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF66,2702163,73
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF16,6259023,50
QNB Finans Portföy Gümüş BYF56,6718312,55
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0233453,64
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,4441672,93
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1325662,71
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0648442,71
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0629222,67
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu241,8266373,40
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)122,0106113,01
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1871163,00
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,0312992,94
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0597602,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,5763303,37
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,5912993,34
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,5385423,21
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,8250163,01
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,1274793,00
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,6134053,31
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0851533,30
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,2460533,28
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,5535573,16
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,2844403,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0529723,45
HSBC Portföy Altın Fonu5,2943823,42
Inveo Portföy Altın Fon1,3385373,36
TEB Portföy Altın Fonu0,1490993,36
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0893633,35
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0062330,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0449040,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,2287710,05
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1521730,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,1259750,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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