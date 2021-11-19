Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,117533
|2,76
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|4,668535
|2,74
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,061965
|2,67
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,088105
|2,58
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|13,066328
|2,44
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.049,908947
|4,10
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|57,768948
|3,73
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|66,270216
|3,73
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|16,625902
|3,50
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|56,671831
|2,55
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023345
|3,64
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,444167
|2,93
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,132566
|2,71
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,064844
|2,71
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,062922
|2,67
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|241,826637
|3,40
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|122,010611
|3,01
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,187116
|3,00
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,031299
|2,94
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059760
|2,87
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,576330
|3,37
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,591299
|3,34
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,538542
|3,21
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|3,825016
|3,01
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,127479
|3,00
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,613405
|3,31
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,085153
|3,30
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,246053
|3,28
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,553557
|3,16
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,284440
|3,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,052972
|3,45
|HSBC Portföy Altın Fonu
|5,294382
|3,42
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,338537
|3,36
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,149099
|3,36
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,089363
|3,35
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,006233
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,044904
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,228771
|0,05
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,152173
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,125975
|0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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