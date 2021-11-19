Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,117533 2,76 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 4,668535 2,74 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,061965 2,67 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,088105 2,58 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 13,066328 2,44 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1.049,908947 4,10 QNB Finans Portföy Altın BYF 57,768948 3,73 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 66,270216 3,73 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 16,625902 3,50 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 56,671831 2,55 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023345 3,64 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,444167 2,93 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,132566 2,71 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,064844 2,71 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,062922 2,67 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 241,826637 3,40 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 122,010611 3,01 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,187116 3,00 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 1,031299 2,94 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059760 2,87 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,576330 3,37 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,591299 3,34 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,538542 3,21 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 3,825016 3,01 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,127479 3,00 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,613405 3,31 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,085153 3,30 KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu 1,246053 3,28 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,553557 3,16 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,284440 3,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,052972 3,45 HSBC Portföy Altın Fonu 5,294382 3,42 Inveo Portföy Altın Fon 1,338537 3,36 TEB Portföy Altın Fonu 0,149099 3,36 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,089363 3,35 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,006233 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,044904 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,228771 0,05 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,152173 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,125975 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Altının gram fiyatı 654 liradan işlem görüyor Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi