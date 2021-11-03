Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,049801 0,48 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,278255 0,32 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,082836 0,28 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 11,176126 0,27 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,113124 0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,056612 0,29 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 5,739757 0,27 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,271439 0,26 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,117129 0,18 TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,029355 0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099815 1,07 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,887200 0,99 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050103 0,96 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,070956 0,76 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,082412 0,68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,311686 1,25 Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon 1,127707 1,20 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 3,328159 0,90 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,090549 0,61 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,157524 0,57 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,072452 0,17 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,377917 0,15 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,194246 0,15 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,111308 0,14 KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu 1,091487 0,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,045023 0,17 HSBC Portföy Altın Fonu 4,517046 0,16 Inveo Portföy Altın Fon 1,151306 0,15 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,076331 0,15 Garanti Portföy Altın Fonu 0,150145 0,15 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu 1,017071 0,08 İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,080472 0,07 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,143345 0,06 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,367062 0,05 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 11,313275 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri 2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayici dertli! 4 bin lira maaş veriyorlar ama işçi bulamıyorlar Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi