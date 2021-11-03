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Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0498010,48Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0498010,48
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2782550,32
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0828360,28
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon11,1761260,27
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,1131240,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0566120,29
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu5,7397570,27
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,2714390,26
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1171290,18
TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu1,0293550,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0998151,07
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8872000,99
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0501030,96
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0709560,76
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0824120,68
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,3116861,25
Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon1,1277071,20
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,3281590,90
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,0905490,61
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,1575240,57
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0724520,17
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,3779170,15
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,1942460,15
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,1113080,14
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,0914870,14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0450230,17
HSBC Portföy Altın Fonu4,5170460,16
Inveo Portföy Altın Fon1,1513060,15
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0763310,15
Garanti Portföy Altın Fonu0,1501450,15
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu1,0170710,08
İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0804720,07
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1433450,06
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu0,3670620,05
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu11,3132750,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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