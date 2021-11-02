En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,59 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 3,31 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,83 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: