Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,046198 0,65 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,076818 0,63 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,258681 0,41 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,105491 0,29 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,261577 0,27 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,443849 0,70 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,104721 0,23 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,549982 0,15 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,658675 0,09 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,524274 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,107956 1,51 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,785438 1,48 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044359 1,47 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088143 1,46 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 96,333239 1,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,359301 0,56 Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon 1,012708 0,56 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,463967 0,52 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,128614 0,37 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 11,395426 0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,203122 0,63 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,025366 0,50 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,480010 0,34 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,690404 0,22 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,469556 0,18 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,023888 0,05 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,123805 0,05 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 117,377004 0,05 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,149634 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,100844 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler