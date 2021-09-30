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Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0461980,65Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0768180,63Yapı Kredi Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0461980,65
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0768180,63
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2586810,41
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,1054910,29
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,2615770,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,4438490,70
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1047210,23
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,5499820,15
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,6586750,09
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,5242740,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,1079561,51
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7854381,48
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0443591,47
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0881431,46
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)96,3332391,07
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,3593010,56
Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon1,0127080,56
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4639670,52
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1286140,37
Ata Portföy Bir. Değ. Fon11,3954260,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2031220,63
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0253660,50
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,4800100,34
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6904040,22
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,4695560,18
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0238880,05
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1238050,05
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu117,3770040,05
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,1496340,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,1008440,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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