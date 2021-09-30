Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0461980,65Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0768180,63Yapı Kredi Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,046198
|0,65
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,076818
|0,63
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,258681
|0,41
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,105491
|0,29
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,261577
|0,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,443849
|0,70
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,104721
|0,23
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,549982
|0,15
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,658675
|0,09
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,524274
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,107956
|1,51
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,785438
|1,48
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044359
|1,47
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088143
|1,46
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|96,333239
|1,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,359301
|0,56
|Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon
|1,012708
|0,56
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,463967
|0,52
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,128614
|0,37
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|11,395426
|0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,203122
|0,63
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,025366
|0,50
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,480010
|0,34
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,690404
|0,22
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,469556
|0,18
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,023888
|0,05
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,123805
|0,05
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|117,377004
|0,05
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,149634
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,100844
|0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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