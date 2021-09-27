Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,072414 1,69 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,053541 1,64 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,820793 1,62 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,098702 1,59 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 11,248122 1,58 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,038242 3,02 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018355 2,74 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,104664 1,97 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,051186 1,62 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 5,133294 1,56 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,148096 2,06 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 188,262834 1,92 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,154502 1,92 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,069320 1,87 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,107092 1,73 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,591042 3,17 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,031592 2,72 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,133397 1,75 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,987486 1,70 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,118049 1,64 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,798228 1,74 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,477116 1,59 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,034573 1,57 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,545804 1,53 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,265177 1,29 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,040969 1,34 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,069513 1,33 Inveo Portföy Altın Fon 1,040907 1,31 Garanti Portföy Altın Fonu 0,137005 1,30 İş Portföy Altın Fonu 0,053774 1,29 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,026803 0,15 Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,022407 0,15 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,098095 0,15 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 1,191654 0,15 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,198460 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Tedarik zinciri kırılan İngiltere'de akaryakıt krizi yaşanıyor! BP istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi BP'nin akaryakıt istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler