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Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0724141,69
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0535411,64
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,8207931,62
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0987021,59
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu11,2481221,58
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0382423,02
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0183552,74
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1046641,97
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0511861,62
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu5,1332941,56
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1480962,06
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu188,2628341,92
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1545021,92
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0693201,87
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1070921,73
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,5910423,17
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0315922,72
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,1333971,75
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,9874861,70
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,1180491,64
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,7982281,74
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,4771161,59
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0345731,57
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,5458041,53
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2651771,29
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0409691,34
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0695131,33
Inveo Portföy Altın Fon1,0409071,31
Garanti Portföy Altın Fonu0,1370051,30
İş Portföy Altın Fonu0,0537741,29
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0268030,15
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0224070,15
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0980950,15
Deniz Port. Para Piyasası Fonu1,1916540,15
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1984600,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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