Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Atlas Portföy Bir.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,019482
|0,06
|Inveo Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,022215
|0,05
|Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,117736
|0,05
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031769
|0,05
|Ak Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|48,506475
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,838392
|1,35
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017510
|1,33
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,049669
|1,24
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|0,977102
|1,20
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,003572
|1,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,104213
|2,50
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046085
|2,22
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,589408
|2,20
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091369
|2,17
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,815199
|2,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,986558
|1,84
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|0,986288
|1,83
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,333181
|1,38
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,941596
|1,31
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,369710
|1,18
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,037262
|1,35
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,197320
|1,30
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,387622
|1,00
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,647916
|0,96
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,250330
|0,77
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,139869
|1,47
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040490
|0,78
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053158
|0,78
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059190
|0,77
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,046475
|0,76
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,026751
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,097051
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,095910
|0,05
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,031242
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,196083
|0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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