Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,019482 0,06 Inveo Portföy Borç. Araç. Fonu 0,022215 0,05 Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,117736 0,05 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,031769 0,05 Ak Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 48,506475 0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,838392 1,35 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017510 1,33 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,049669 1,24 TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 0,977102 1,20 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,003572 1,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,104213 2,50 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046085 2,22 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,589408 2,20 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091369 2,17 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,815199 2,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,986558 1,84 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 0,986288 1,83 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,333181 1,38 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,941596 1,31 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,369710 1,18 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,037262 1,35 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,197320 1,30 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,387622 1,00 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,647916 0,96 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,250330 0,77 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,139869 1,47 Fiba Portföy Altın Fonu 0,040490 0,78 İş Portföy Altın Fonu 0,053158 0,78 Deniz Port. Altın Fonu 0,059190 0,77 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,046475 0,76 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,026751 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,097051 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,095910 0,05 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,031242 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,196083 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri 37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon! Eski banka müdürü de gözaltında Uluslararası mahkeme FETÖ davasında Türkiye'yi haklı buldu Haberler ›› Ekonomi ›› Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler