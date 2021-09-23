Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Atlas Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,0194820,06
Inveo Portföy Borç. Araç. Fonu0,0222150,05
Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,1177360,05
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0317690,05
Ak Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu48,5064750,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,8383921,35
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0175101,33
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0496691,24
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu0,9771021,20
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0035721,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1042132,50
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0460852,22
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,5894082,20
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0913692,17
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8151992,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9865581,84
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon0,9862881,83
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,3331811,38
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,9415961,31
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,3697101,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0372621,35
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1973201,30
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3876221,00
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6479160,96
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2503300,77
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,1398691,47
Fiba Portföy Altın Fonu0,0404900,78
İş Portföy Altın Fonu0,0531580,78
Deniz Port. Altın Fonu0,0591900,77
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0464750,76
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0267510,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0970510,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0959100,05
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0312420,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1960830,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon! Eski banka müdürü de gözaltında

37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon! Eski banka müdürü de gözaltında

 Uluslararası mahkeme FETÖ davasında Türkiye'yi haklı buldu

Uluslararası mahkeme FETÖ davasında Türkiye'yi haklı buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Gülben Ergen Burak Yamantürk
Spor Hamit Altıntop Stefan Kuntz Ali Palabıyık Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 16:02:07. #1.17#