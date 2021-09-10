Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,9038970,69
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0699890,68
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,4887780,68
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0951900,66
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,1199220,65
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0359801,32
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1370750,90
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,2164240,85
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu5,0160320,84
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu0,9864500,83
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7413151,87
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)104,7015551,65
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)80,9364581,61
Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)0,9866181,54
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF15,6939481,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,7230951,76
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9363531,39
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon0,9818161,06
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1305591,02
Garanti Portföy Agresif Değ. Fon0,0401011,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1370511,20
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5520791,13
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2146041,06
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4352440,76
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,3598530,68
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,0581280,26
İş Portföy Altın Fonu0,0522590,26
Fiba Portföy Altın Fonu0,0399050,26
HSBC Portföy Altın Fonu4,0259220,25
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0459650,25
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1127420,06
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0885950,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0099420,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0896860,05
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0244710,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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