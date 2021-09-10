Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,903897 0,69 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069989 0,68 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,488778 0,68 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,095190 0,66 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,119922 0,65 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035980 1,32 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,137075 0,90 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,216424 0,85 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 5,016032 0,84 TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 0,986450 0,83 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,741315 1,87 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 104,701555 1,65 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 80,936458 1,61 Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF) 0,986618 1,54 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 15,693948 1,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,723095 1,76 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,936353 1,39 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 0,981816 1,06 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,130559 1,02 Garanti Portföy Agresif Değ. Fon 0,040101 1,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,137051 1,20 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,552079 1,13 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,214604 1,06 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,435244 0,76 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,359853 0,68 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,058128 0,26 İş Portföy Altın Fonu 0,052259 0,26 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039905 0,26 HSBC Portföy Altın Fonu 4,025922 0,25 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,045965 0,25 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,112742 0,06 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,088595 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,009942 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,089686 0,05 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,024471 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Bankalar kalp rahatsızlığı ve kanser hastalığı olan vatandaşlara kredi vermiyor: Hayat sigortası yapmayız