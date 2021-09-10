Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,903897
|0,69
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069989
|0,68
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,488778
|0,68
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,095190
|0,66
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,119922
|0,65
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035980
|1,32
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,137075
|0,90
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,216424
|0,85
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|5,016032
|0,84
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|0,986450
|0,83
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,741315
|1,87
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|104,701555
|1,65
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|80,936458
|1,61
|Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)
|0,986618
|1,54
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|15,693948
|1,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,723095
|1,76
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,936353
|1,39
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|0,981816
|1,06
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,130559
|1,02
|Garanti Portföy Agresif Değ. Fon
|0,040101
|1,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,137051
|1,20
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,552079
|1,13
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,214604
|1,06
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,435244
|0,76
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,359853
|0,68
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,058128
|0,26
|İş Portföy Altın Fonu
|0,052259
|0,26
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039905
|0,26
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,025922
|0,25
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,045965
|0,25
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,112742
|0,06
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,088595
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,009942
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,089686
|0,05
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,024471
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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