Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0513230,55
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0745270,46
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,1460250,42
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,6652380,42
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0685160,42
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0530753,91
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0136953,50
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,8665263,43
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0391353,27
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0436612,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9592370,82
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu179,2481980,76
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1037790,70
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0628720,39
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF15,9046480,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,0922850,84
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1419670,81
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0750890,60
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0969550,44
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,2493320,44
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0641210,62
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9912610,52
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2277340,50
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,9465420,50
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,8540410,46
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,7420414,06
QNB Finans Portföy Altın BYF42,9394731,33
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,1987501,27
Inveo Portföy Altın Fon1,0125240,57
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0675360,56
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0874270,16
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0863410,16
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0223370,15
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1858120,15
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0079090,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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