Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,051323
|0,55
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,074527
|0,46
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,146025
|0,42
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,665238
|0,42
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,068516
|0,42
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,053075
|3,91
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,013695
|3,50
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,866526
|3,43
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,039135
|3,27
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043661
|2,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,959237
|0,82
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|179,248198
|0,76
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,103779
|0,70
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,062872
|0,39
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|15,904648
|0,30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,092285
|0,84
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,141967
|0,81
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,075089
|0,60
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,096955
|0,44
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,249332
|0,44
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,064121
|0,62
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,991261
|0,52
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,227734
|0,50
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,946542
|0,50
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,854041
|0,46
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,742041
|4,06
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,939473
|1,33
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,198750
|1,27
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,012524
|0,57
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067536
|0,56
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,087427
|0,16
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,086341
|0,16
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,022337
|0,15
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,185812
|0,15
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,007909
|0,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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