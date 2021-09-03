En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,07 ile "Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,05 ile "İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,07 ile "Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,05 ile "İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016361 1,87 Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,124973 1,07 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 80,865073 1,05 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,985519 0,95 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 103,890782 0,86 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,140084 0,85 Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF 15,636778 0,84 Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) 1,049805 0,78 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,105937 0,78 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,005604 0,78 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara