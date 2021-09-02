Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,576299 0,25 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,854771 0,21 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238618 0,18 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 23,207700 0,13 NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,279247 0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,026099 0,91 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,847811 0,87 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,991735 0,81 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,017088 0,74 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043159 0,56 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,191701 1,31 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,029489 1,24 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,492370 0,87 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 80,024275 0,78 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,950452 0,75 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,049441 1,14 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,977118 1,04 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,914867 0,61 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,739073 0,61 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,130481 0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,694538 0,22 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,435183 0,16 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,858107 0,14 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,022834 0,10 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,043172 0,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,607922 1,14 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,534746 0,12 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,440878 0,12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,085185 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,084104 0,05 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,020260 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,183423 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,005902 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı