Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5762990,25
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8547710,21
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2386180,18
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu23,2077000,13
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,2792470,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0260990,91
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,8478110,87
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9917350,81
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0170880,74
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0431590,56
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,1917011,31
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,0294891,24
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,4923700,87
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)80,0242750,78
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9504520,75
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0494411,14
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,9771181,04
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9148670,61
Tacirler Portföy Değ. Fon4,7390730,61
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1304810,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6945380,22
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4351830,16
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,8581070,14
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0228340,10
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0431720,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,6079221,14
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF48,5347460,12
QNB Finans Portföy Altın BYF42,4408780,12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0851850,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0841040,05
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0202600,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1834230,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0059020,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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