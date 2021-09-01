Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5748420,31
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2381880,27
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0457860,26
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8529400,25
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0279450,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0429201,53
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0417960,56
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,9610840,31
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,6093970,28
İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0761670,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0973222,53
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0489462,52
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,4404182,52
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8668242,44
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,8692591,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,7103831,18
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0709381,09
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1244851,06
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,4315550,88
Garanti Portföy Agresif Değ. Fon0,0404150,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5676461,13
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4329280,99
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2221780,77
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1610950,74
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6887060,65
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,1329170,24
İş Portföy Altın Fonu0,0519230,24
Ak Portföy Altın Fonu0,1068900,24
Deniz Port. Altın Fonu0,0577850,24
TEB Portföy Altın Fonu0,1129760,23
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0112340,07
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,7088230,06
TEB Portföy Para Piyasası Fonu448,5146810,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0846230,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0835460,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Ziraat Bankası, usulsüz krediler kullandırdığı iddialarını yalanladı
Ziraat Bankası, usulsüz krediler kullandırdığı iddialarını yalanladı
Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı
Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı
İnşaat işçisi, 45 dakikada tüm birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı
İnşaat işçisi, 45 dakikada tüm birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hamid Karzai Emine Erdoğan Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Şener Hande Erçel Metin Çekmez
Spor Muslera Burak Elmas Ünal Karaman Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 16:06:49. #1.15#

title