Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,574842 0,31 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238188 0,27 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045786 0,26 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,852940 0,25 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027945 0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042920 1,53 Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,041796 0,56 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,961084 0,31 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,609397 0,28 İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,076167 0,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097322 2,53 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048946 2,52 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,440418 2,52 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,866824 2,44 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,869259 1,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,710383 1,18 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,070938 1,09 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,124485 1,06 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,431555 0,88 Garanti Portföy Agresif Değ. Fon 0,040415 0,71 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,567646 1,13 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,432928 0,99 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,222178 0,77 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,161095 0,74 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,688706 0,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,132917 0,24 İş Portföy Altın Fonu 0,051923 0,24 Ak Portföy Altın Fonu 0,106890 0,24 Deniz Port. Altın Fonu 0,057785 0,24 TEB Portföy Altın Fonu 0,112976 0,23 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,011234 0,07 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,708823 0,06 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 448,514681 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,084623 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,083546 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Ziraat Bankası, usulsüz krediler kullandırdığı iddialarını yalanladı Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı İnşaat işçisi, 45 dakikada tüm birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı