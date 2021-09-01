Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,574842
|0,31
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238188
|0,27
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045786
|0,26
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,852940
|0,25
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,027945
|0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042920
|1,53
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,041796
|0,56
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,961084
|0,31
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,609397
|0,28
|İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,076167
|0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,097322
|2,53
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048946
|2,52
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,440418
|2,52
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,866824
|2,44
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,869259
|1,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,710383
|1,18
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,070938
|1,09
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,124485
|1,06
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,431555
|0,88
|Garanti Portföy Agresif Değ. Fon
|0,040415
|0,71
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,567646
|1,13
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,432928
|0,99
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,222178
|0,77
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,161095
|0,74
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,688706
|0,65
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,132917
|0,24
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051923
|0,24
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,106890
|0,24
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057785
|0,24
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,112976
|0,23
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,011234
|0,07
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,708823
|0,06
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|448,514681
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,084623
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,083546
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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