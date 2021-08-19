En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,20 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,36 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 1,12 ile "İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,20 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,36 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 1,12 ile "İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102104 2,20 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,949613 1,36 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,271536 1,12 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039939 0,81 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067947 0,81 TEB Portföy Altın Fonu 0,113808 0,81 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,959495 0,80 Inveo Portföy Altın Fon 1,017991 0,80 HSBC Portföy Altın Fonu 4,031703 0,79 Ak Portföy Altın Fonu 0,107658 0,78 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara