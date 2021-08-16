Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045719
|0,32
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,567476
|0,28
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,575504
|0,27
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,844114
|0,25
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235500
|0,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,037818
|1,97
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,857202
|1,84
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,001867
|1,67
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,030601
|1,50
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043439
|0,81
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|104,381068
|1,09
|Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,008914
|0,95
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,980911
|0,88
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|78,395191
|0,85
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,858780
|0,80
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,763857
|1,18
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,456409
|1,05
|HSBC Portföy Değ. Fon
|159,327735
|0,88
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,271127
|0,71
|Garanti Portföy Agresif Değ. Fon
|0,040453
|0,64
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,698307
|0,56
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,061362
|0,42
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,557474
|0,30
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,428981
|0,29
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,103855
|0,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,105752
|2,38
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,789426
|1,10
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,891748
|1,10
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,124308
|0,17
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,997367
|0,16
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,099009
|0,16
|İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,041861
|0,16
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,075693
|0,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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