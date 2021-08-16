Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045719 0,32 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,567476 0,28 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,575504 0,27 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,844114 0,25 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235500 0,24 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,037818 1,97 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,857202 1,84 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,001867 1,67 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,030601 1,50 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043439 0,81 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 104,381068 1,09 Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) 1,008914 0,95 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,980911 0,88 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 78,395191 0,85 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,858780 0,80 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,763857 1,18 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,456409 1,05 HSBC Portföy Değ. Fon 159,327735 0,88 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,271127 0,71 Garanti Portföy Agresif Değ. Fon 0,040453 0,64 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,698307 0,56 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,061362 0,42 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,557474 0,30 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,428981 0,29 Qinvest Portföy Katılım Fonu 1,103855 0,20 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,105752 2,38 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,789426 1,10 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,891748 1,10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,124308 0,17 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,997367 0,16 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,099009 0,16 İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,041861 0,16 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,075693 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara