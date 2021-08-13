Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031012
|0,37
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,565901
|0,29
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234946
|0,28
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,842049
|0,23
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|188,949724
|0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,028524
|0,74
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,364919
|0,74
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,580729
|0,73
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,143529
|0,61
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,944607
|0,49
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,727988
|2,84
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|18,507876
|2,83
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046425
|2,83
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|46,662350
|2,82
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,125065
|2,82
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,380983
|1,70
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,451686
|1,65
|HSBC Portföy Değ. Fon
|157,930132
|1,58
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,708143
|1,40
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,169562
|1,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,048447
|1,92
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,424857
|1,63
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,215016
|1,63
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,683181
|1,58
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,549764
|1,35
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,132781
|0,66
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,112853
|0,66
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051865
|0,66
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057721
|0,66
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,106750
|0,66
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,011128
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,074031
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,073067
|0,05
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,009619
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,171462
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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