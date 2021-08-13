Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,031012 0,37 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,565901 0,29 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,234946 0,28 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,842049 0,23 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 188,949724 0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,028524 0,74 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,364919 0,74 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,580729 0,73 QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,143529 0,61 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,944607 0,49 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,727988 2,84 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 18,507876 2,83 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046425 2,83 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 46,662350 2,82 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,125065 2,82 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,380983 1,70 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,451686 1,65 HSBC Portföy Değ. Fon 157,930132 1,58 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,708143 1,40 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,169562 1,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,048447 1,92 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,424857 1,63 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,215016 1,63 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,683181 1,58 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,549764 1,35 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,132781 0,66 TEB Portföy Altın Fonu 0,112853 0,66 İş Portföy Altın Fonu 0,051865 0,66 Deniz Port. Altın Fonu 0,057721 0,66 Ak Portföy Altın Fonu 0,106750 0,66 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,011128 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,074031 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,073067 0,05 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,009619 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,171462 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara