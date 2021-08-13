Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0310120,37
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5659010,29
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2349460,28
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8420490,23
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu188,9497240,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0285240,74
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,3649190,74
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,5807290,73
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,1435290,61
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,9446070,49
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,7279882,84
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF18,5078762,83
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0464252,83
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF46,6623502,82
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,1250652,82
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,3809831,70
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4516861,65
HSBC Portföy Değ. Fon157,9301321,58
Tacirler Portföy Değ. Fon4,7081431,40
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1695621,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0484471,92
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4248571,63
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2150161,63
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6831811,58
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5497641,35
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,1327810,66
TEB Portföy Altın Fonu0,1128530,66
İş Portföy Altın Fonu0,0518650,66
Deniz Port. Altın Fonu0,0577210,66
Ak Portföy Altın Fonu0,1067500,66
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0111280,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0740310,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0730670,05
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0096190,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1714620,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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