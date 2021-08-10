Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0709370,89
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0970370,86
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,6176480,84
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu11,0126120,84
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,8878530,82
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,9780921,15
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,2229950,92
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0503890,80
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0494080,79
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1339360,78
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1084062,60
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0645581,79
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1054281,18
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu182,3982770,91
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0738470,84
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9814272,00
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,0286251,08
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,2740980,88
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0996960,82
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1562850,75
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0339160,88
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,7241690,82
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,4015510,82
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,5038880,52
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5734210,21
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,7013950,06
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0111120,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0723650,05
TEB Portföy Para Piyasası Fonu443,8329110,05
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0080760,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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