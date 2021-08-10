Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,070937 0,89 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,097037 0,86 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,617648 0,84 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 11,012612 0,84 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,887853 0,82 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,978092 1,15 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,222995 0,92 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050389 0,80 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,049408 0,79 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,133936 0,78 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,108406 2,60 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,064558 1,79 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,105428 1,18 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 182,398277 0,91 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,073847 0,84 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,981427 2,00 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,028625 1,08 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,274098 0,88 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,099696 0,82 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,156285 0,75 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033916 0,88 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,724169 0,82 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,401551 0,82 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,503888 0,52 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,573421 0,21 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,701395 0,06 Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,011112 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,072365 0,05 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 443,832911 0,05 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,008076 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk "Decacorn"u oldu