Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,070937
|0,89
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,097037
|0,86
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,617648
|0,84
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|11,012612
|0,84
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,887853
|0,82
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,978092
|1,15
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,222995
|0,92
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,050389
|0,80
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,049408
|0,79
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,133936
|0,78
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,108406
|2,60
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,064558
|1,79
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,105428
|1,18
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|182,398277
|0,91
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,073847
|0,84
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,981427
|2,00
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,028625
|1,08
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,274098
|0,88
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,099696
|0,82
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,156285
|0,75
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033916
|0,88
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,724169
|0,82
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,401551
|0,82
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,503888
|0,52
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,573421
|0,21
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,701395
|0,06
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,011112
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,072365
|0,05
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|443,832911
|0,05
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,008076
|0,05
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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